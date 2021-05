Le probabili formazioni di Chelsea-Real Madrid: Werner sacrificato, Valverde c'è

In palio c'è un posto in paradiso. Chelsea-Real Madrid, semifinale di ritorno di Champions League, vale l'accesso alla finalissima di Istanbul del prossimo ventinove maggio. Due grandi nobili della competizione si affrontano a Stamford Bridge per riassaporare le emozioni vissute appena tre stagioni fa nel caso dei Blancos, che l'ultima Champions l'hanno vinta nel 2018, sei anni più tardi dei Blues, il cui unico trionfo risale al 2012, l'anno magico di Di Matteo e Drogba. Si parte dall'uno a uno dell'andata: alle Merengues occorrerà dunque vincere o pareggiare segnando più di due reti, mentre gli uomini di Tuchel potrebbero accontentarsi di un pari a reti bianche.

COME ARRIVA IL CHELSEA - Una sola assenza per Thomas Tuchel, che non potrà contare su Mateo Kovacic, infortunatosi nel match d'andata contro il Porto e costretto ancora ai box a quasi un mese di distanza dalla partita del Sanchez Pizjuan. La difesa a tre è ormai un caposaldo di questa squadra: davanti a Mendy si posizioneranno con ogni probabilità Christensen, Thiago Silva e Rudiger, con l'ex Roma che indosserà una maschera protettiva dopo l'infortunio al volto rimediato una settimana fa a Valdebebas. In mezzo Jorginho e Kanté, che verranno cinti sulle corsie da Azpilicueta e Chilwell. Per l'attacco si fa largo l'ipotesi di un tridente leggero, con Mount e Havertz a supporto di Pulisic: se così fosse, il sacrificato eccellente sarebbe Timo Werner.

COME ARRIVA IL REAL MADRID - Sono molti i dubbi che affliggono ancora Zidane a poche ore dalla sfida più attesa. Dubbi che si concentrano soprattutto sulla difesa, a partire dall'assetto tattico (a tre come una settimana fa o ritorno al più consolidato schieramento a quattro?), fino ad arrivare alle assenze, molto pesanti, di Carvajal e Varane. L'ipotesi più accreditata al momento è che Valverde, guarito in extremis dal Covid, agisca sulla linea dei difensori insieme a Sergio Ramos, Militao e Nacho, favorito su Mendy e Marcelo, che si è liberato dall'impegno come membro del seggio elettorale per le elezioni dell'Assemblea di Madrid e ha viaggiato regolarmente insieme al resto della squadra. In mezzo al campo i magnifici tre - Kroos, Casemiro e Modric - mentre davanti Asensio e Vinicius si candidano ad appoggiare l'unica punta, che sarà certamente Karim Benzema. Attenzione poi al grande ex, Eden Hazard, carta spendibile più a gara in corso che dall'inizio, ma tenuta in grande considerazione da Zidane.