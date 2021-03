Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria-Tottenham: Mou non rinuncia a Kane

vedi letture

Europa League in campo stasera per le gare di ritorno degli ottavi di finale. Allo Stadion Maksimir (ore 18:55) la Dinamo Zagabria è chiamata a rimontare le due reti subite dal Tottenham nel primo round del doppio confronto, deciso da una doppietta di Harry Kane. Dopo aver vinto i rispettivi gironi le due squadre si sono qualificate per la fase successiva della competizione eliminando nei sedicesimi i russi del Krasnodar e gli austriaci del Wolfsberger. Terna italiana con direzione arbitrale Davide Massa di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Meli. Al Var Guida e Maresca.

COME ARRIVA LA DINAMO ZAGABRIA - La novità più rilevante rispetto alla sfida di Londra è in panchina dove non siede più Zoran Mamic, dimessosi dopo la condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione per frode emessa dalla Corte Suprema croata. Al suo posto ci sarà l’assistente Damir Krznar. Sabato nell’ultima uscita sotto la guida del vecchio allenatore c’è stato il netto successo per 5-0 contro il Varadzin. I Modri, detentori di 14 degli ultimi 15 titoli nazionali, comandano anche in questa stagione il campionato con due punti di vantaggio sull’Osijek. Possibile la conferma in blocco di modulo e interpreti di due settimane fa al nuovo White Harte Lane con Orsic largo a sinistra e Petkovic punta centrale.

COME ARRIVA IL TOTTENHAM - Mourinho vuole dimenticare in fretta la bruciante sconfitta in Premier League con l’Arsenal. Lo splendido gol di rabona segnato da Lamela ha illuso gli Spurs, rimontati dai Gunners e scivolati all’ottavo posto in classifica. Il derby del nord di Londra ha lasciato in eredità anche l’infortunio di Son: il coreano non tornerà prima della sosta. In compenso il manger portoghese recupera Lo Celso, fuori per infortunio da dicembre, che dovrebbe partire dalla panchina. In mediana, complice anche l’assenza per squalifica Hojbjerg, dovrebbe essere riproposto il duo muscolare formato da Sissoko e Ndombélè. Niente turno di riposo per Kane: il centravanti della nazionale inglese partirà dal primo minuto.