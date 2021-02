Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter: Ribery out, c'è Sanchez dal 1'

Mercato chiuso, per i prossimi tre mesi si penserà solo ed esclusivamente al rettangolo verde: per le venti formazioni di Serie A la campagna rafforzamenti è finita, ora i tecnici potranno contare sulla massima concentrazione dei propri calciatori nella ricerca dei tre punti. Con le coppe europee dietro l'angolo, questa giornata si annuncia molto importante per tutte le squadre di massima divisione, a caccia di punti pesanti per i rispettivi obiettivi. Di seguito le ultime dai campi di Fiorentina-Inter raccolte dai nostri inviati:

▪ Fiorentina-Inter - Venerdì, ore 20.45, stadio Artemio Franchi

▪ Arbitra Federico La Penna, della sezione di Roma 1

▪ Classifica: Fiorentina 22 punti, Inter 44 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Senza Milenkovic e Castrovilli, entrambi squalificati, si candidano a tornare dal 1’ Borja Valero e Martinez Quarta. Ballottaggio aperto tuttavia tra lo spagnolo e Pulgar, con quest'ultimo che potrebbe portare anche ad un cambio di modulo. Altro dubbio sulla fascia destra, dove Caceres e Venuti si giocano un posto, mentre Kokorin e Malcuit vanno entrambi verso la convocazione, ma per entrambi la prima in viola sarà dalla panchina. Davanti spazio a Vlahovic-Koumaè, visto che Ribery non è al massimo e potrebbe essere risparmiato.

COME ARRIVA L'INTER - C'è il ritorno della semifinale di Coppa Italia a Torino, ma prima c'è la Fiorentina al Franchi. Dice Conte che la Serie A ha priorità sul resto e, perciò, in campo il miglior undici possibile, considerando però le squalifiche in vista della Juve: titolari sia Vidal, sia Sanchez (riposa Lautaro Martinez), rientrano Hakimi e Lukaku, ballottaggio a sinistra dove in tre (Young, Perisic e Darmian) si contendono una maglia da titolare. Per il resto solita Inter domani a Firenze.