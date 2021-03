Le probabili formazioni di Fiorentina-Roma: El Shaarawy in rampa di lancio

Primo turno infrasettimanale del 2021 in Serie A e prima occasione per le inseguitrici di mettere un po' di pressione alla nuova capolista, l'Inter di Antonio Conte: i nerazzurri saranno infatti gli ultimi a scendere in campo, a Parma, nel posticipo del giovedì. Prima stagionale anche per Serse Cosmi, chiamato al capezzale del Crotone dopo l'esonero di Stroppa e che dovrà fare di necessità virtù contro l'Atalanta, avendo a disposizione solo due allenamenti prima della discesa in campo. Di seguito le ultime su Fiorentina-Roma, raccolte dai nostri inviati:

▪ Fiorentina-Roma - Mercoledì, ore 20.45, stadio Artemio Franchi

▪ Arbitra Giampaolo Calvarese, della sezione di Teramo

▪ Classifica: Roma 44 punti, Fiorentina 25 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA FIORENTINA - La Roma non è l'avversario ideale per ritrovare certezze, ma Prandelli è chiamato ad invertire la rotta. Non cambierà però il modulo, ancora un 3-5-2. Nella retroguardia non dovrebbe cambiare nulla: nonostante l'errore davanti al portiere Dragowski riecco Milenkovic, ad affiancare Pezzella e la rivelazione Martinez Quarta. Sulla fascia destra Malcuit ha convinto, e dovrebbe essere riproposto: in caso di problemi c'è Venuti, mentre a sinistra confermato Biraghi. A centrocampo deve ancora dare forfait Bonaventura: dovrebbe tornare dal 1' Amrabat assieme a Castrovilli e Pulgar, mentre in attacco viaggiano verso la conferma sia Ribery che Vlahovic.

COME ARRIVA LA ROMA - Pochi cambi ma tanti pensieri per Fonseca rispetto alla gara con il Milan. Davanti a Pau Lopez dovrebbe ritrovare la titolarità Marash Kumbulla, che potrebbe partire dal primo minuto dopo aver smaltito i postumi del ritorno dall’infortunio. Mancini e Cristante poi completeranno la linea a tre. Possibile staffetta sulla trequarti, con El Shaarawy pronto a dare un po’ di respiro a uno tra Pellegrini e Mkhitaryan, magari con il 7 spostato a centrocampo e Villar in panchina per un turno di riposo. In avanti Mayoral scelta obbligata. A centrocampo poi scelte obbligate con Veretout al fianco del capitano giallorosso e con Karsdorp-Spinazzola come coppia di esterni.