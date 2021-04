Le probabili formazioni di Inter-Cagliari: Gagliardini per Barella, Sanchez dal 1'

Di seguito tutte le probabili formazioni di Inter-Cagliari, raccolte dai nostri inviati:

▪ Inter-Cagliari - Domenica, ore 12.45, stadio Giuseppe Meazza

▪ Arbitra Luca Pairetto della sezione di Nichelino

▪ Classifica: Inter 71 punti, Cagliari 22 punti

COME ARRIVA L'INTER - Squadra che vince non si cambia, o quasi. Vista l'abbondanza di risorse, è lecito aspettarsi qualcosa di diverso nell'undici nerazzurro, anche per la squalifica di Barella, che un cambio lo porterà di certo. Dovrebbe esserci Gagliardini al posto del nazionale azzurro, con Eriksen e Brozovic ad affiancarlo. Con Young e Hakimi sulle corsie, davanti possibile spazio per Sanchez al fianco di Lukaku. In difesa, davanti ad Handanovic, ci saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Tante assenze in casa Cagliari per la sfida quasi impossibile di domenica contro l’Inter. Semplici punterà ancora sul 3-5-2, con Walukiewicz in difesa al posto di Klavan, insieme a Godin e Rugani. Sugli esterni spazio ancora a Zappa, dentro per l’acciaccato Nandez (che il tecnico potrebbe così preservare per la sfida da dentro-fuori contro il Parma) e Lykogiannis, con il duo formato da Nainggolan e Marin ai lati di Duncan a fare il da play. Davanti la coppia formata da Joao Pedro e Simeone, favorito per caratteristiche su Pavoletti.