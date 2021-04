Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo: Sanchez dà un turno di riposo a Lautaro

vedi letture

Champions, Europa League e... Serie A: in settimana Napoli, Sassuolo, Juventus e Inter torneranno in campo per rimettersi in pari con altri 14 squadre di massima divisione (in attesa che Lazio-Torino venga riprogrammata, ndr). Le due gare, rinviati per motivi di salute in seguito ai focolai di Coronavirus che hanno colpito azzurri e nerazzurri, si disputeranno prima della seconda serata di quarti di finale di Champions. Di seguito le ultime su Inter-Sassuolo dai nostri inviati:

▪ Inter-Sassuolo - Mercoledì, ore 18.45, stadio Giuseppe Meazza

▪ Arbitra Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia

▪ Classifica: Inter 68 punti, Sassuolo 40 punti

▪ Diretta tv a cura di Dazn

COME ARRIVA L'INTER - L'Inter torna in campo per il recupero contro il Sassuolo e per provare già a mettere le mani sullo scudetto. Ancora out Kolarov e Perisic, squalificati invece Bastoni e Brozovic del quale prenderà il posto uno tra Sensi, Gagliardini e Vecino, completando così il centrocampo con Barella ed Eriksen. Sulle fasce confermati Hakimi e Young. Così come confermata è la difesa: sarà nuovamente Ranocchia il terzo insieme a Skriniar e de Vrij, davanti alla porta di Handanovic. In attacco Sanchez è pronto a far rifiatare Lautaro, in coppia con Lukaku.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Caputo, Berardi, Defrel e Bourabia out. Locatelli, Ferrari e Muldur, i tre nazionali esclusi per precauzione contro la Roma, dovrebbero essere esclusi nuovamente. De Zerbi potrebbe cambiare 3-4 uomini rispetto alla Roma. Spazio al 4-2-3-1 con Consigli in porta, Toljan e Kyriakopoulos (o Rogerio) in difesa, Marlon-Peluso al centro. In mezzo al campo possibile il ritorno di capitan Magnanelli in coppia con uno tra Maxime Lopez e Obiang. In avanti Traore, Djuricic e Boga (l'ivoriano potrebbe iniziare dalla panchina con Haraslin oppure Oddei dall'inizio) e Raspadori unica punta.