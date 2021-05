Le probabili formazioni di Inter-Udinese: riecco Sensi dal 1', Ashley Young sulla fascia sinistra

vedi letture

Di seguito tutte le ultime su Inter-Udinese, raccolte dai nostri inviati:

▪ Inter-Udinese - Domenica 23 maggio, ore 15, stadio Giuseppe Meazza

▪ Arbitra Manuel Volpi della sezione di Arezzo

▪ Classifica: Inter 88 punti, Udinese 40 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA L'INTER - Dopo il ko di Torino, l'Inter vuole chiudere in bellezza questo cammino che la vede già campione d'Italia. A San Siro sarà ancora festa, con tanto di premiazione e accompagnamento da parte dei tifosi all'esterno dell'impianto. Contro l'Udinese ancora spazio a chi ha giocato meno, quindi buonissime chance per Radu in porta, per D'Ambrosio e capitan Ranocchia in difesa, Gagliardini, Sensi e Young in linea mediana (probabile aggregazione in gruppo di Vidal e Barella, appena sottoposto a un intervento al naso). Confermata al momento la coppia d'attacco: a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku il compito di salutare questa Serie A stellata con un'ultima vittoria.

COME ARRIVA L'UDINESE - Ultimo match dell’anno per l’Udinese e c’è voglia di provare a chiudere la stagione nel migliore dei modi possibili affrontando l’Inter campione d’Italia. Ecco perché Gotti difficilmente si lancerà in troppi cambi, anche tenendo conto del fatto che di rotazioni a disposizione ce ne sono poche. Musso dunque in porta, davanti a lui ci saranno Becao, Bonifazi e uno tra Samir e Zeegelaar. In vantaggio c’è l’esterno olandese, che ha fatto il suo negli ultimi due match, probabilmente in staffetta con l'ex Flamengo che pare essere non al meglio per partire dal primo minuto. Sulle fasce Larsen e Molina, con in mezzo sicuramente Walace e De Paul, da capire quanti margini ci siano per Forestieri dietro la punta, Pereyra attualmente da trequartista ha dato ampie garanzie ma per la volontà messa in stagione forse una chance dal primo minuto il Topa se la merita. Non dovesse esserci, allora il Tucu andrà sulla trequarti con Makengo in mezzo. Davanti solito ballottaggio Llorente-Okaka, con l’ex Roma in vantaggio.