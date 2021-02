Le probabili formazioni di Juventus-Crotone: Demiral affianca De Ligt al centro della difesa

vedi letture

Esaurita la prima settimana di coppe europee, l'obiettivo torna sulla Serie A, che nel weekend vivrà la prima storica giornata a "spezzatino totale": dieci partite tutte spalmate in dieci slot orari diversi. Si parte venerdì con due gare, si chiude addirittura col posticipo di lunedì a Torino. Di seguito tutte le ultime su Juventus-Crotone, raccolte dai nostri inviati:

▪ Juventus-Crotone - Lunedì, ore 20.45, Allianz Stadium

▪ Arbitra Valerio Marini, della sezione di Roma 1

▪ Classifica: Juventus 42 punti, Crotone 12 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL CROTONE - Nuova occasione per Di Carmine, che dovrebbe essere affiancato da Ounas e Messias, abile a partire da trequartista e trasformarsi in punta esterna in una 4-3-3 molto fluido. A centrocampo si rivede Cigarini, che sarà il regista con Reca e Molina al suo fianco. In difesa Luperto si adatta a laterale sinistro, mentre Rispoli agirà da terzino destro: con l'avanzamento dell'ex Atalanta e l'accentramento di Luperto il modulo diventerebbe dunque un 3-5-2. I centrali difensivi "puri" davanti a Cordaz saranno Djidji e Golemic.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - È una Juventus in emergenza quella che si appresta ad affrontare il Crotone nel monday night di Serie A. Considerate le assenze per infortunio di Cuadrado, Bonucci e Chiellini, spazio in difesa a Danilo, Demiral, De Ligt e Alex Sandro a protezione di Szczesny. In mezzo al campo ancora indisponibile Arthur, squalificato invece Rabiot e uomini contati per Pirlo costretto ad accentrare McKennie al fianco di Bentancur con Chiesa e Bernardeschi sugli esterni. Tandem offensivo composto da Ronaldo e Kulusevski, avanti su Morata non al 100% della condizione.