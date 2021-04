Le probabili formazioni di Juventus-Parma: Dybala-CR7 la coppia d'attacco di Pirlo

Ultimo turno infrasettimanale dell'anno per la Serie A, in una settimana che forzatamente dirà moltissimo sulla classifica finale del campionato italiano: dopo la bomba relativa alla Superlega, per qualche ora si torna a pensare al campo e alla massima divisione italiana, ma inevitabilmente gli strascichi non mancheranno. Di seguito le ultime su Juventus-Parma, raccolte dai nostri inviati:

▪ Juventus-Parma - Mercoledì 21 aprile ore 20.45, Allianz Stadium

▪ Arbitra Piero Giacomelli, della sezione di Trieste

▪ Classifica: Juventus 62 punti, Parma 20 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Contro il Parma torna a difendere i pali Buffon che sostituisce Szczesny nel turno infrasettimanale; davanti a lui spazio sulle fasce a Cuadrado e Danilo con De Ligt e Bonucci, favorito su Demiral, a completare il pacchetto arretrato. In mezzo al campo possibile chance dal primo minuto per Arthur con Bentancur e lo slittamento di Rabiot in fascia considerate l’assenze di Chiesa e Bernardeschi e le condizioni non ottimali di Ramsey e McKennie. In attacco pronto a tornare Ronaldo con Dybala favorito per un posto al suo fianco su Morata.

COME ARRIVA IL PARMA - D'Aversa ritrova Hernani ma perde Kucka, alle prese con una lesione: il tecnico crociato dovrebbe riproporre gran parte della squadra vista a Cagliari, con qualche cambio tra difesa e attacco. Al posto di Laurini infatti potrebbe rivedersi dall'inizio Busi, mentre nel tridente ci sarà la possibilità di ritrovare dall'inizio Mihaila dopo i cinquanta minuti di Cagliari: con il rumeno conferme per Cornelius e Man. Per il resto non sono attese altre novità, con Bani e Osorio centrali e Pezzella terzino, e Brugman in regia, con Kurtic a completare il reparto.