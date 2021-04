Le probabili formazioni di Lazio-Milan: Mandzukic verso la prima dal 1', novità Lulic

Di seguito le ultime su Lazio-Milan, raccolte dai nostri inviati:

▪ Lazio-Milan - Lunedì 26 aprile, ore 20.45, stadio Olimpico

▪ Arbitra Daniele Orsato, della sezione di Schio

▪ Classifica: Lazio 58 punti, Milan 66 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA LAZIO - In vista del Milan, mister Simone Inzaghi ha recuperato i due big Luis Alberto e Lucas Leiva. In porta ancora Reina, con davanti Acerbi, Marusic e Radu nel terzetto di centrali, mentre gli esterni saranno Lazzari e Lulic. Milinkovic-Savic certo del posto al centro, mentre davanti dovrebbe esserci ancora Correa con Immobile. Non ci saranno Caicedo (problema al piede), Luiz Felipe (problema alla caviglia) ed Escalante.

COME ARRIVA IL MILAN - Non convocato Ibra, c'è Theo. Torna dal 1' Bennacer a centrocampo, mentre in difesa con Tomori va Kjaer. Sulle corsie Theo Hernandez (in vantaggio su Dalot) e Calabria, mentre al centro Kessiè è insostituibile. Davanti Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic dietro Leao, con Mandzukic pronto alla sua prima volta dal 1' col Milan.