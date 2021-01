Le probabili formazioni di Lazio-Parma: chance per Muriqi, difesa baby per i crociati

Si chiudere questa sera il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia, con Lazio e Parma che si giocheranno l'ultimo posto tra le migliori otto squadre della competizione. Romani ed emiliani si sono affrontati poco meno di due settimane fa in campionato, alla prima di D'Aversa al suo ritorno sulla panchina dei ducali, con la squadra di Simone Inzaghi che si è imposta per 2-0 sul prato del Tardini. Le squadre che scenderanno in campo questa sera saranno parecchio diverse da quelle che sono scese in campo pochi giorni fa, ma in palio c'è un traguardo importante, con l'accesso ai quarti contro l'Atalanta. Fischio d'inizio fissato per le 21.15.

COME ARRIVA LA LAZIO - Dovrebbe riposare Ciro Immobile tra le fila dei biancocelesti, con Simone Inzaghi volto a schierare in campo Muriqi, sperando che l'attaccante kosovaro riesca a trovare la sua prima rete in Italia, e Andreas Pereira in attacco. In porta torna Strakosha, pronto a guidare la difesa a tre che vede Parolo, Hoedt e Acerbi, con Milinkovic, Escalante e Akpa Akpro interni di centrocampo e Lazzari e Fares ad agire sulla fascia.

COME ARRIVA IL PARMA - E sarà un Parma baby quello che D'Aversa schiererà in campo, forte delle assenze di Cornelius, Inglese, Kucka, Iacoponi, Gagliolo e molti altri titolari della formazione ducale. In porta chance per il vice Sepe Colombi, che guiderà una verdissima difesa con Busi e Ricci laterali e i Primavera Bane e Dierckx centrali. A centrocampo ancora Brugman in regia, con Cyprien e Sohm mezze ali, mentre davanti Adorante sarà la prima punta, con Sprocati e Mihaila larghi sull'esterno.