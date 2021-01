Le probabili formazioni di Milan-Atalanta: ancora fuori Bennacer e Calhanoglu

▪ Milan-Atalanta - Sabato 23 gennaio, ore 18

▪ Arbitro: Mariani

▪ Classifica: Milan 43 punti, Atalanta 33 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL MILAN - Si attenua l'emergenza di Stefano Pioli dopo i rientri di Hernandez, Rebic e Krunic dai problemi di Covid, mentre Leao torna arruolabile dopo la squalifica. Il tecnico rossonero però deve rinunciare a Saelemaekers e Romagnoli in seguito alle sanzioni del giudice sportivo, così in difesa giocherà Kalulu accanto a Kjaer, col nuovo acquisto Tomori che potrebbe finire in panchina. Ibrahimovic guiderà l'attacco, con Mandzukic che sarà il jolly dalla panchina. Ancora fuori Bennacer e Calhanoglu, quest'ultimo per Covid. Al posto del turco alle spalle della punta agirà lo spagnolo Diaz.

COME ARRIVA L'ATALANTA - La squadra di Gian Piero Gasperini scende di nuovo in campo dopo il recupero contro l'Udinese. Non si penserà al turnover, dopo due pareggi consecutivi il tecnico di Grugliasco vuole assolutamente portare a casa i tre punti. In porta spazio a Gollini con Toloi, Romero e Djimsiti a completare il pacchetto arretrato. In cabina di regia torna la coppia De Roon-Freuler, con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne. Muriel sta bene e potrebbe giocarsi una maglia da titolare con Zapata, mentre Pessina e Ilicic partiranno dal primo minuto. Malinovskyi rimandato a settembre, l'ucraino inizierà dalla panchina.