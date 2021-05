Le probabili formazioni di Milan-Cagliari: Tonali e Ibra ko, tocca a Rebic davanti

Due gare alla fine, tranne per Lazio e Torino, ma lotte Champions e salvezza mai così vive: le vittorie di tutte le contendenti lasciano apertissimo il confronto a distanza per i piazzamenti europei, mentre la situazione del Benevento è diventata quasi disperata dopo il ko contro l'Atalanta. Ma non è detta l'ultima parola. Di seguito tutte le ultime su Milan-Cagliari, raccolte dai nostri inviati:

▪ Milan-Cagliari - Domenica 16 maggio, ore 20.45, stadio Meazza

▪ Arbitra Davide Massa, della sezione di Imperia

▪ Classifica: Milan 75 punti, Cagliari 36 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL MILAN - Dopo il turno di squalifica torna dall'inizio Saelemaekers, confermati anche Diaz e Calhanoglu alle spalle di Rebic, dunque ancora panchina per Leao. Ibrahimovic non ci sarà per infortunio e con ogni probabilità la sua stagione si già chiusa. Tonali lavora per recuperare dalla contusione al ginocchio, quindi Bennacer e Kessie in mediana. Ulteriore panchina per il capitano Romagnoli, Pioli si affida a Tomori e Kjaer ormai titolarissimi al centro della difesa, con Calabria e Theo sulle corsie, e ovviamente Gigio Donnarumma in porta.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Manca un solo punto per la salvezza al Cagliari di Semplici, che domenica sera sarà in scena a San Siro contro il Milan. Il tecnico toscano potrebbe insistere con il 4-2-3-1 visto contro la Fiorentina: Cragno sarà ancora il portiere, Zappa e Lykogiannis esterni con Ceppitelli e Godin al centro. In mediana Marin e Duncan, con il trio formato da Nández, Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Pavoletti, quest'ultimo ancora una volta preferito a Simeone, lasciato un po' da parte in questo sprint salvezza.