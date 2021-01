Le probabili formazioni di Parma-Lazio: Inzaghi cambia portiere, D'Aversa con Mihaila

Di seguito le indicazioni di formazione di Parma-Lazio, con le ultime dai campi raccolte dai nostri inviati:

▪ Parma-Lazio - Domenica, ore 15.00, all'Ennio Tardini

▪ Arbitra Luca Pairetto, della sezione di Nichelino

▪ Classifica: Parma 12 punti, Lazio 25 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL PARMA - Momento difficile in casa Parma, dove il tecnico Fabio Liverani è stato esonerato, con la società che ha richiamato Roberto D’Aversa per tentare di cambiare il trend della squadra ducale, invischiata nella lotta salvezza. E per la partita contro la Lazio prosegue l’emergenza per i crociati, che hanno molti giocatori fuori per infortunio e che saranno costretti a una formazione con i giocatori contati. In porta ecco Sepe, pronto a guidare la difesa a quattro con Busi e Pezzella esterni e con Bruno Alves e il giovane Valenti, che bene ha fatto contro l’Atalanta, ad agire da centrali. A centrocampo si rivede Brugman in regia, con Hernani e uno tra Sohm (favorito) e Cyprien, mentre nel tridente D’Aversa potrebbe alzare Kurtic, che completerebbe il reparto insieme al giovane Mihaila e a Cornelius, con Gervinho che partirà solo dalla panchina.

COME ARRIVA LA LAZIO - Inzaghi cambia di nuovo portiere: domani contro il Parma dovrebbe tornare Reina, con Strakosha, titolare mercoledì, di nuovo in panchina. In difesa Luiz Felipe, Acerbi e Radu, con Lazzari e Marusic sugli esterni. In mezzo, con Milinkovic e Luis Alberto, torna Leiva dopo la squalifica. Davanti la scelta dovrebbe ricadere di nuovo su Caicedo, favorito su Muriqi per affiancare Immobile. Out Lulic, Fares e Correa.