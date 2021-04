Le probabili formazioni di Roma-Atalanta: continua il dualismo. Stavolta tocca a Dzeko

Ultimo turno infrasettimanale dell'anno per la Serie A, in una settimana che forzatamente dirà moltissimo sulla classifica finale del campionato italiano: dopo la bomba relativa alla Superlega, per qualche ora si torna a pensare al campo e alla massima divisione italiana, ma inevitabilmente gli strascichi non mancheranno. Di seguito le ultime su Roma-Atalanta, raccolte dai nostri inviati:

▪ Roma-Atalanta - Giovedì 22 aprile ore 18.30, stadio Olimpico

▪ Arbitra Gianpaolo Calvarese, della sezione di Teramo

▪ Classifica: Roma 54 punti, Atalanta 64 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA ROMA - Tanti cambi per Fonseca in occasione della sfida con l’Atalanta. Il peso dell’avversario e la necessità di mettere minuti importanti nelle gambe di alcuni protagonisti convincerà il tecnico portoghese a schierare una formazione con tanti titolari. Dentro Pau Lopez in porta, in difesa rientra Mancini al fianco di Cristante e Ibanez. Torna titolare sulla corsia di destra Karsdorp, a sinistra uno tra Bruno Peres o Calafiori con il secondo in vantaggio. Coppia di mediani Villar-Veretout. Stravolto ancora l’attacco: alle spalle di Dzeko ci sono Pellegrini e Mkhitaryan.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Gasperini recupera Romero dopo la squalifica, probabile la conferma della difesa a tre vista contro i bianconeri. Toloi, Romero e Palomino andranno davanti a Gollini, anche se Djimsiti potrebbe strappare una maglia da titolare all'ultimo minuto. De Roon e Freuler confermati in mezzo al campo, con Gosens e Maehle sugli esterni. In attacco non cambia nulla: Pessina è favorito su Pasalic, mentre Muriel e Zapata andranno a comporre la coppia d'attacco.