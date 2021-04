Le probabili formazioni di Roma-Bologna: staffetta Pedro-Pellegrini, B. Mayoral dal 1'

vedi letture

Di seguito le probabili formazioni di Roma-Bologna, raccolte dai nostri inviati:

▪ Roma-Bologna - Domenica, ore 18.00, stadio Olimpico

▪ Arbitra Marco Guida della sezione di Torre Annunziata

▪ Classifica: Roma 51 punti, Bologna 34 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA LA ROMA - Fonseca è costretto a cambiare tanto dopo la vittoria in Olanda contro l’Ajax, visto che gli impegni ravvicinati e gli infortuni non danno tregua alla sua Roma. In porta conferma per Pau Lopez, mentre in difesa potrebbe rivedersi Fazio con Ibanez e Mancini a completare il terzetto. La squalifica di Bruno Peres costringe poi il tecnico giallorosso a schierare Karsdorp a destra e Calafiori a sinistra, mentre in regia spazio a Villar e Diawara. Sulla trequarti possibile staffetta Pedro-Pellegrini con Carles Perez dal primo minuto, mentre in attacco sarà la volta di Borja Mayoral.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - I rossoblù ritrovano Palacio, che tornerà a disposizione di Mihajlovic dopo aver scontato la giornata di squalifica. L’argentino dovrebbe riprendersi il ruolo di prima punta, con Barrow che andrà sull’esterno, nella linea a 3 con Soriano e uno tra Skov Olsen e Orsolini. I felsinei dovranno però fare a meno di Tomiyasu, che ha accusato un affaticamento al polpaccio contro l’Inter e non sarà a disposizione per la trasferta romana. In difesa, quindi, dovrebbero giocare De Silvestri, Danilo, Soumaoro e Dijks, mentre in porta la scelta dovrebbe ricadere ancora su Ravaglia (Skorupski dopo lo stop causa Covid rientra comunque tra i convocati). Le chiavi del centrocampo dovrebbero essere nuovamente consegnate a Schouten e Dominguez, con Svanberg pronto a subentrare.