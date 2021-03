Le probabili formazioni di Roma-Shakhtar Donetsk: sulle corsie ci sono Karsdorp e Spinazzola

Fischio d'inizio alle 21.00. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Di seguito le probabili formazioni di Roma-Shakhtar Donetsk, andata degli ottavi di finale di Europa League in programma stasera all'Olimpico alle 21.00

COME ARRIVA LA ROMA - I giallorossi sono reduci dal successo interno contro il Genoa in campionato, ora la compagine di Fonseca vuole tentare di raggiungere la qualificazione nonostante l'avversario di livello. Diversi dubbi per Fonseca, anche se nel reparto arretrato ci sono parecchie certezze: Pau Lopez in porta con Mancini, Smalling e Kumbulla a completare il pacchetto difensivo. Da capire chi andrà in cabina di regia: Cristante e Villar potrebbero partire dal primo minuto, con Pedro e Pellegrini liberi di muoversi alle spalle di Mkhitaryan. Nel caso in cui il numero 7 dovesse partire in mediana l'armeno si piazzerà alle spalle di Borja Mayoral. Sulle corsie esterne ci sono pochissime indecisioni: Karsdorp andrà sulla destra con Spinazzola sulla corsia mancina.

COME ARRIVA LO SHAKHTAR - Il centrocampista brasiliano Alan Patrick - alla vigilia del match - ha ribadito qual è la forza dei giallorossi, ma gli ucraini conoscono già le contromosse da attuare durante la gara. Si va verso il 4-2-3-1, Luis Castro dovrà fare a meno di Stepanenko in cabina di regia. Al suo posto Maycon e Marcos Antonio si giocheranno una maglia, con quest’ultimo favorito. Dodo, Kryvtsov, Matvienko e Ismaily andranno a comporre il reparto davanti a Pyatov. Davanti spazio a Tete e Marlos, mentre sulla sinistra Taison è in vantaggio su Solomon. L’unico riferimento offensivo sarà Junior Moraes.