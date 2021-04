Le probabili formazioni di Samp-Napoli: più Osimhen che Mertens, a destra Politano

Di seguito le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli, raccolte dai nostri inviati:

▪ Sampdoria-Napoli - Domenica, ore 15.00, stadio Luigi Ferraris

▪ Arbitra Paolo Valeri della sezione di Roma 3

▪ Classifica: Sampdoria 36 punti, Napoli 56 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Problemi a centrocampo per mister Claudio Ranieri. Con la squalifica di Adrien Silva e l’infortunio ad Albin Ekdal, che potrebbe portare a un nuovo forfait dello svedese, il tecnico blucerchiato dovrà rivedere la zona nevralgica. Al fianco di Thorsby ci dovrebbe essere Askildsen con Candreva sull’esterno di destra e uno fra Damsgaard e Jankto su quello di sinistra. In difesa davanti ad Audero non dovrebbero esserci Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello, mentre in attacco dovrebbe essere confermata la coppia formata da Gabbiadini e Quagliarella.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Qualche cambio di formazione per Rino Gattuso dopo l'impegno infrasettimanale contro la Juventus in vista della sfida con la Sampdoria. Nel 4-2-3-1 dei partenopei dovrebbe rivedersi Ospina tra i pali, con difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mediana conferma per la coppia Demme-Fabian, con Politano che si riprende il posto a destra nel terzetto completato da Zielinski e Insigne. In avanti ballottaggio aperto Osimhen-Mertens, col nigeriano che sembra comunque aver vinto il duello.