Le probabili formazioni di Sampdoria-Fiorentina: Ribery in dubbio, si scalda Eysseric

Di seguito tutte le ultime su Sampdoria-Fiorentina, raccolte dai nostri inviati:

▪ Sampdoria-Fiorentina - Domenica, ore 15.00, stadio Luigi Ferraris

▪ Arbitra Fabio Maresca, della sezione di Napoli

▪ Classifica: Sampdoria 27 punti, Fiorentina 22 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - La Sampdoria si prepara alla sfida casalinga contro la Fiorentina con qualche dubbio di formazione. Non ci dovrebbero essere invece indugi per quanto riguarda lo schema iniziale con Ranieri che dovrebbe confermare il 4-4-2 delle ultime uscite ufficiali. In difesa davanti ad Audero mancherà lo squalificato Tonelli; al suo posto al fianco di Colley tornerà dal primo minuto Yoshida mentre Ferrari , in vantaggio su Bereszynski, e Augello saranno gli esterni. A centrocampo ballottaggio Ekdal-Thorsby per un posto al fianco di Adrien Silva mentre Candreva dovrebbe percorrere la fascia destra e Jankto quella di sinistra. In attacco Quagliarella potrebbe tornare a giocare dal primo minuto al posto di Torregrossa con Keita Balde partner del reparto offensivo.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Buone notizie dal fronte disciplinare per Prandelli, che vede dimezzata la squalifica a Milenkovic e riabbraccia il serbo per la trasferta di Genova: rientrerà subito dal 1', a fianco di Pezzella e di Quarta, favorito su Igor. Sulle fasce certo di un posto Biraghi, mentre a destra favorito Venuti in attesa di conoscere meglio le condizioni fisiche di Malcuit. Squalificato Amrabat, si dovrebbe rivedere Pulgar (più di Borja Valero) tra le due mezzali Bonaventura e Castrovilli, al rientro dalla squalifica. Massima attenzione alle condizioni di Ribery: se non ce la fa, papabile che lo sostituisca ancora il connazionale Eysseric.