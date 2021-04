Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina: Iachini ritrova Ribery. Torna Berardi

Di seguito le ultime su Sassuolo-Fiorentina, raccolte dai nostri inviati:

▪ Sassuolo-Fiorentina - Sabato, ore 18.00, Mapei Stadium

▪ Arbitra Gianluca Aureliano della sezione di Bologna

▪ Classifica: Sassuolo 43 punti, Fiorentina 30 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA IL SASSUOLO - De Zerbi è pronto a cambiare nuovamente volto alla sua squadra. Nel 4-2-3-1 davanti a Consigli dovrebbe esserci nuovamente spazio per Chiriches in coppia con Ferrari con Muldur e Rogerio che potrebbero essere confermati sulle fasce dopo l'ottima prova di Benevento. A centrocampo dovrebbe esserci il ritorno di Obiang dal 1' minuto mentre Locatelli è in dubbio: possibile tour de force per Maxime Lopez. In avanti out Caputo, tornano Berardi e Defrel ma quest'ultimo potrebbe partire entrambi dalla panchina. Dunque Berardi, Djuricic e Boga alle spalle di Raspadori.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Iachini va a Sassuolo cercando punti per la salvezza, e si presenta col suo canonico 3-5-2. In porta Dragowski, davanti a lui confermata in pieno la linea difensiva delle ultime uscite: Pezzella guida i braccetti Milenkovic e Martinez Quarta. Sulla fascia destra Caceres sembra in vantaggio su Venuti, mentre a sinistra Biraghi è certo del posto. A centrocampo ballottaggio furioso, che riguarda quattro giocatori per tre maglie: il rientrante Pulgar, Amrabat, Bonaventura e Castrovilli. Possibile che faccia le spese inizialmente uno di questi ultimi due: il numero 10 rischia. In attacco torna dopo la squalifica Ribery, che rimette in panchina Kouame e va ad affiancare Vlahovic.