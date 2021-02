Le probabili formazioni di Spezia-Parma: Italiano ritrova Bastoni sulla sinistra

vedi letture

Archiviata la settimana di coppe europee, torna protagonista la Serie A con il programma della 24^ giornata di Serie A (ad eccezione di Torino-Sassuolo, rinviata al 17 marzo). Di seguito le ultime su Spezia-Parma, raccolte dai nostri inviati:

▪ Spezia-Parma - Sabato, ore 15.00, stadio Alberto Picco

▪ Arbitra Daniele Orsato, della sezione di Schio

▪ Classifica: Parma 14 punti, Spezia 24 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LO SPEZIA - Scontata la giornata di squalifica, Simone Bastoni e Martin Erlic tornano a disposizione di mister Vincenzo Italiano. L’esterno spezzino prenderà come sempre posto sulla fascia sinistra mentre il centrale croato farà coppia con Ismajli nel pacchetto arretrato a protezione di Provedel completato da Vignali. A centrocampo non ci dovrebbero essere variazioni con Estevez e Maggiore mezzali e Ricci in cabina di regia mentre in attacco dovremo rivedere dal primo minuto Nzola nel tridente con Agudelo e Gyasi. L’attaccante francese potrebbe scambiarsi di posto nel corso del match con l’ex Genoa e Fiorentina, che ha ricoperto egregiamente in queste settimane il ruolo di centravanti.

COME ARRIVA IL PARMA - Dopo i segnali di ripresa e il pareggio contro l’Udinese, il Parma di Roberto D’Aversa si prepara alla complicata trasferta di La Spezia per tenere vive le speranze salvezza. Pochi cambi rispetto all’undici di domenica scorsa, obbligati dalle squalifiche. Davanti confermato il trio di una settimana fa, complice il buon momento di Karamoh e l’impatto di Mihaila, tra i migliori contro i friulani. I due giovani faranno ancora da spalla a Cornelius, ritrovato dopo la rete segnata, che mancava da sei mesi. In mezzo Brugman fuori per squalifica, con Hernani (più di Grassi) regista, con Kucka e il rientrante Kurtic ai suoi lati. In difesa anche Bani sarà squalificato: torna Osorio, ripresosi dagli acciacchi, al fianco di Gagliolo, con Conti e Pezzella che completano la retroguardia davanti a Sepe.