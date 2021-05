Le probabili formazioni di Spezia-Roma: sarà staffetta tra Dzeko e Mayoral

vedi letture

Di seguito tutte le ultime su Spezia-Roma, raccolte dai nostri inviati:

▪ Spezia-Roma - Domenica 23 maggio, ore 20.45, stadio Alberto Picco

▪ Arbitra Ivano Pezzuto della sezione di Lecce

▪ Classifica: Spezia 38 punti, Roma 61 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA LO SPEZIA - Passerella finale per lo Spezia di Vincenzo Italiano che ha chiuso il campionato con la salvezza ottenuta con una giornata di anticipo. Unico assente lo squalificato Farias che, probabilmente sarebbe partito dalla panchina, visto che il tridente d’attacco dovrebbe essere formato da Saponara, Nzola e Gyasi. A centrocampo non dovrebbero esserci variazioni con Matteo Ricci in cabina di regia e Maggiore e Pobega ad agire da mezzali. In porta dovrebbe esserci ancora Zoet con Erlic e Ismajli al centro e Vignali e Bastoni sulle corsie laterali.

COME ARRIVA LA ROMA - Contro lo Spezia Fonseca non avrà Pellegrini e Ibanez che si aggiungono alla lunga lista degli infortunati. Il mister confermerà il 4-2-3-1 delle ultime partite: in porta ancora spazio a Fuzato; davanti a lui la difesa composta da Karsdorp, Mancini, Kumbulla e Bruno Peres. In mediana potrebbe giocare Villar insieme a Cristante (Darboe ha qualche problemino agli adduttori), mentre sulla trequarti ci sarà spazio per Pedro con Mkhitaryan ed El Shaarawy. In attacco possibile staffetta tra Mayoral e Dzeko con il bosniaco che partirebbe dal primo minuto.