Le probabili formazioni di Spezia-Sampdoria: Keita titolare, Italiano cambia rispetto a Napoli

Di seguito le indicazioni di formazione di Spezia-Sampdoria, con le ultime dai campi raccolte dai nostri inviati:

▪ Spezia-Sampdoria - Lunedì, ore 20.45, all'Alberto Picco

▪ Arbitra Marco Piccinini, della sezione di Forlì

▪ Classifica: Spezia 14 punti, Sampdoria 20 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LO SPEZIA - Morale alle stelle nello Spezia dopo il successo in casa del Napoli. Mister Vincenzo Italiano dovrebbe però cambiare qualcosa nello schieramento iniziale. In porta naturalmente ci sarà Provedel con Chabot che potrebbe rientrare al centro della difesa al fianco di Terzi mentre a destra potrebbe giocare Ferrer con Marchizza invece a sinistra. In cabina di regia ci sarà Agoumé, Ricci è ancora out a causa del Covid, con Estevez che rientra sul centro-destra e Pobega confermato sul centro-sinistra. Il tridente d’attacco dovrebbe essere formato da Farias, Nzola e Gyasi.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Anche la Sampdoria è reduce da un successo esaltante in casa contro l’Inter che ha migliorato sensibilmente la classifica. Claudio Ranieri confermerà l’assetto tattico 4-4-1-1 con Keita certo al centro dell’attacco e Damsgaard ad agire sulla trequarti. In difesa davanti ad Audero si dovrebbe rivedere Bereszynski a destra, mentre l’ex Augello sarà il terzino sinistro. Il pacchetto arretrato sarà completato da Yoshida e Colley. A centrocampo verranno valutate le condizioni di Adrien Silva, con Ekdal che rientra dalla squalifica. Nel caso in cui il portoghese non dovesse farcela, ci sarà Thorsby mentre sulle corsie giocheranno Candreva e Jankto.