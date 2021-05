Le probabili formazioni di Spezia-Torino: davanti torna il tandem Belotti-Sanabria

vedi letture

Di seguito tutte le ultime su Spezia-Torino, raccolte dai nostri inviati:

Spezia-Torino - Sabato 15 maggio, ore 15.00, stadio Picco

▪ Daniele Orsato, della sezione di Schio

▪ Classifica: Spezia 35 punti, Torino 35 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LO SPEZIA - Sfida importante per mister Vincenzo Italiano che, dopo il pareggio di Genova, insegue un successo che varrebbe la salvezza aritmetica. Il tecnico dello Spezia dovrà fare i conti con i tanti diffidati e le scelte in vista del match contro il Torino potrebbero essere condizionate. In porta nessun dubbio con Provedel a difendere i pali mentre in difesa potrebbe Ismajli potrebbe rilevare uno fra Erlic e Terzi. Sulla destra dovrebbe essere confermato Salva Ferrer con Bastoni a sinistra mentre a centrocampo torna Matteo Ricci con Estevez che potrebbe rientrare insieme ad uno fra Maggiore e Pobega. In attacco torna a disposizione Nzola ma non è sicuro un suo impiego dal primo minuto. Possibile anche un impiego di uno fra Piccoli e Agudelo con Verde e Gyasi sulle fasce.

COME ARRIVA IL TORINO - Nicola ritrova Izzo e Nkoulou, i due difensori hanno ripresa a lavorare con il gruppo: le sensazioni dello staff medico sono positive, i centrali posso tornare al loro posto. E, in vista della trasferta di sabato pomeriggio a La Spezia, il tecnico rispolvererà tutti i big lasciati a riposo contro i rossoneri. Sulle fasce è previsto il ritorno di Vojvoda e Ansaldi, in mediana ci saranno Verdi, in ballottaggio con Lukic, e Rincon insieme a Mandragora, davanti si tornerà al tandem Belotti-Sanabria. L’unico squalificato tra i granata sarà il centrocampista Linetty.