Le probabili formazioni di Torino-Fiorentina: Nicola conferma Zaza-Belotti dal 1'

A pochi giorni dalla fine del mercato le squadre di Serie A sono costrette a tornare a pensare al campo, alla prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Mentre impazzano le ultime trattative, le venti formazioni devono pensare a fare punti sul campo prima del gran finale di lunedì, che consegnerà ai tecnici le rose con cui convivranno fino al termine della stagione. Di seguito le ultime dai campi di Torino-Fiorentina raccolte dai nostri inviati:

▪ Torino-Fiorentina - Venerdì, ore 20.45, stadio Grande Torino

▪ Arbitra Marco Di Bello, della sezione di Brindisi

▪ Classifica: Torino 14 punti, Fiorentina 21 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL TORINO - Pochi cambi rispetto a Benevento, Davide Nicola è orientato verso tante conferme rispetto alla sua prima uscita sulla panchina granata. E solo nel reparto arretrato dovrebbero esserci rotazioni: Izzo è indisponibile e verrà sostituito da Bremer, Buongiorno è in vantaggio su Rodriguez. Davanti ci sarà ancora la coppia Zaza-Belotti, in mediana spazio a Lukic, Rincon e Linetty, con Baselli pronto a subentrare a gara in corso per mettere altri minuti nelle gambe. Sugli esterni, confermati Singo e Ansaldi.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Prandelli valuta una conferma in blocco dell'undici che ha avuto la meglio sul Crotone sabato scorso. E allora nel suo 3-5-2 ecco Dragowski tra i pali e davanti a lui la linea difensiva con Pezzella al centro e Igor e Milenkovic al suo fianco: Quarta cerca posto ma dovrebbe iniziare dalla panchina. Sulla fascia destra Malcuit non è convocato: ancora duello Caceres-Venuti, mentre a sinistra gioca Biraghi. Nel mezzo Amrabat con le due mezzali Bonaventura e Castrovilli, mentre davanti favoriti Vlahovic e Ribery per un posto dal 1'.