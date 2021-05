Le probabili formazioni di Torino-Parma: Colombi ancora tra i pali, Sanabria con Belotti

Di seguito le ultime su Torino-Parma, raccolte dai nostri inviati:

▪ Torino-Parma - Lunedì 3 maggio ore 20.45, stadio Olimpico Grande Torino

▪ Arbitra Gianluca Aureliano, della sezione di Bologna

▪ Classifica: Torino 31 punti, Parma 20 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL TORINO - Senza infortunati, ma con due squalifiche pesantissime: Nicola prepara un centrocampo senza Mandragora e Verdi. Punterà certamente su Rincon, mentre Baselli è il grande favorito per agire da regista e per l’ultimo posto è ballottaggio Lukic-Linetty. Per il resto, si va verso la conferma della formazione che ha perso contro il Napoli, con il terzetto difensivo Izzo-Nkoulou-Bremer e il tandem offensivo Belotti-Sanabria. Sugli esterni, partono avanti Singo e Ansaldi.

COME ARRIVA IL PARMA - Ipotizzabili molto cambi rispetto alle ultime sfide di campionato, con alcuni big che rischiano il posto. In porta Colombi pare aver definitivamente scalzato Sepe, e contro il Torino sarà ancora titolare. In difesa Bani rischia, con Dierckx che potrebbe essere confermato al fianco di Osorio, con Busi o Laurini a destra, vista la forma fisica precaria di Conti, e Pezzella a sinistra. A centrocampo dovrebbe rientrare Kucka, che però vista la serie di infortuni degli esterni potrebbe partire nel tridente, e dunque a completare il reparto con Brugman ed Hernani potrebbe esserci Grassi, con Kurtic che non ha convinto nelle ultime uscite e che potrebbe partire dalla panchina. In attacco, out Man e Karamoh per infortunio, così come Mihaila fermatosi per un problema muscolare: possibile rivedere Kucka come falso esterno, con Gervinho largo a sinistra e Cornelius centravanti.