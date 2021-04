Le probabili formazioni di Torino-Roma: Pedro e Carles Perez alle spalle di Mayoral

Di seguito le ultime su Torino-Roma, raccolte dai nostri inviati:

▪ Torino-Roma - Domenica, ore 18.00, stadio Grande Torino

▪ Arbitra Davide Massa della sezione di Imperia

▪ Classifica: Torino 27 punti, Roma 54 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL TORINO - Senza Sirigu, che attende ancora il tampone negativo per poter sottoporsi alle visite mediche e poi riaggregarsi ai compagni, il tecnico Nicola confermerà Milinkovic-Savic: contro la Roma, dunque, toccherà ancora al serbo, davanti a lui Izzo e Bremer. Nkoulou è recuperato e può tornare titolare, in mediana Baselli continua a fare i conti con un problema alla caviglia e si andrà avanti con il terzetto Rincon-Mandragora-Verdi. In attacco partono favoriti Belotti e Sanabria, per le fasce rientra Singo ma è in vantaggio Vojvoda, sull’out mancino ci sarà ancora Ansaldi.

COME ARRIVA LA ROMA - Dzeko out, dentro Mayoral: la staffetta tra il bosniaco e lo spagnolo prosegue e in campionato tocca di nuovo all'ex Real. Dietro di lui Carles Perez e Pedro, nell'ottica di un turn-over che possa dare ai migliori la possibilità di riposare in vista di un'altra settimana densa di impegni. Contro i granata dovrebbero rivedersi anche Reynolds e Peres, mentre Villas e Diawara giostreranno al centro. In difesa le scelte non sono molte: al fianco di Mancini e Ibanez, forzatamente confermati, dovrebbe esserci Fazio, mentre in porta ancora Pau Lopez.