Le probabili formazioni di Udinese-Hellas Verona: Llorente con Deulofeu, Lasagna scalpita

Di seguito le ultime dai campi di Udinese-Hellas Verona raccolte dai nostri inviati:

▪ Udinese-Hellas Verona - Domenica, ore 15.00, Dacia Arena

▪ Arbitra Alberto Santoro, della sezione di Messina

▪ Classifica: Udinese 21 punti, Hellas Verona 30 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA L'UDINESE - Per la prima volta in stagione mister Luca Gotti dovrà fare a meno di Rodrigo De Paul, faro dell’Udinese. Davanti a Musso rientrerà Samir per affiancare Nuytinck e Becao, Bonifazi attualmente sembra un passetto indietro nelle gerarchie rispetto agli altri. Sulle fasce confermati come sempre Zeegelaar e Stryger Larsen. In mezzo Walace sarà il volante, con Arlsan e Pereyra riportato sulla linea delle mezzali dopo il match contro lo Spezia, in cui ha giocato in appoggio alla punta. Davanti Deulofeu sarà affiancato con tutta probabilità da Llorente, visto che Okaka è appena rientrato e Nestorovski attualmente sembra in fondo alle gerarchie.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Dimarco terzo sì o no? È sempre questa l'incognita che accompagna le valutazioni di Ivan Juric: dovesse essere schierato qualche metro più indietro, l'ex Parma potrebbe rimpiazzare uno tra Dawidowicz e Magnani al fianco di Gunter. Non ci sarà invece Ceccherini, fermo ai box. Possibile conferma in blocco della mediana schierata a Roma, con Faraoni e Lazovic a cingere sugli esterni il duo Tameze-Ilic. L'esordio da titolare di Lasagna potrebbe avvenire proprio contro il suo recentissimo passato: il neo-attaccante gialloblù insidia Kalinic (che resta però in leggero vantaggio) per una maglia in attacco, davanti a Barak e Zaccagni.