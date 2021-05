Le probabili formazioni di Verona-Bologna: Lasagna verso il rientro dall'inizio, c'è Antov

vedi letture

Di seguito tutte le ultime su Hellas Verona-Bologna, raccolte dai nostri inviati:

▪ Hellas Verona-Bologna - Lunedì 17 maggio, ore 20.45, stadio Bentegodi

▪ Arbitra Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo

▪ Classifica: Hellas Verona 43 punti, Bologna 40 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Altra vetrina per Pandur, che difenderà i pali gialloblù per la terza gara da titolare consecutiva. Davanti a lui dovrebbe rivedersi Dimarco, rimasto in panchina a Crotone, con Magnani, Gunter, Ceccherini e Dawidowicz a giocarsi i due restanti slot. Possibile chance dal primo minuto per Eddie Salcedo: con l'italo-colombiano sulla trequarti potrebbe essere Barak ad arretrare in mediana, nella cerniera a quattro chiusa da Faraoni, Ilic e Lazovic. Kalinic verso la riconferma al centro dell'attacco, alle sue spalle ci sarà ancora (salvo sorprese) Mattia Zaccagni.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Per le battute finali di questo campionato, Sinisa Mihajlovic potrebbe scegliere di schierare alcune seconde linee così valutarle in vista della prossima stagione. A Verona, quindi, pronto Antov che dovrebbe rilevare Danilo, reduce da una contusione al piede, andandosi ad affiancare a Soumaoro. Confermati invece Tomiyasu e Dijks terzini, mentre tra i pali dovrebbe rivedersi Skorupski. Le chiavi del centrocampo saranno nuovamente affidate a Schouten con Soriano che potrebbe essere nuovamente arretrato al fianco dell'olandese, visto il fastidio alla spalla che ieri ha costretto Svanberg al lavoro differenziato. Nel suolo di trequartista potrebbe rivedersi Vignato al fianco di uno tra Skov Olsen e Orsolini, a destra, e Barrow a sinistra. Attenzione però a Sansone che potrebbe soffiare la maglia al gambiano. In avanti ancora Rodrigo Palacio. Dall'infermeria arriva la notizia del pieno recupero di Medel che torna a disposizione della squadra, mentre sono ancora out Hickey, Dominguez e Santander. Da valutare le condizioni di Danilo e Svanberg.