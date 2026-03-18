Taibi: "Fiorentina, non si può mettere in discussione De Gea. Confermerei Vanoli"

Intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola, Massimo Taibi ha parlato della Fiorentina e del match di domani contro il Rakow: "La Fiorentina non può andare tranquilla in Polonia perché il 2-1 non è sicuro, magari è più tranquilla dopo un risultato importante a Cremona, c’è un clima migliore rispetto a qualche settimana fa. Stare sereni e ragionare con più tranquillità riesci a ottenere di più”.

Venendo al discorso portiere il dirigente della Pistoiese prosegue: "Christensen? È un buon portiere ma non paragonabile a De Gea, a Cremona ha fatto una parata importante su Bonazzoli, queste sono parate che poi valgono i campionati. De Gea ha dimostrato in questi due anni di essere abbastanza presente nelle partite più importanti e l’anno scorso ha fatto un campionato straordinario. La forza della squadra è anche quando i portieri in questi casi fanno delle parate importanti e aiutano la squadra a giocare meglio. Non si può mettere in discussione De Gea".

C'è delusione per il campionato che sta facendo la Viola: "Mi aspettavo che la Fiorentina lottasse per altre situazioni di classifica, in ritardo o in anticipo l’importante è arrivare al sodo. Ora è a più quattro, in poche settimane si è ripresa però è stata più costante rispetto all’inizio, poi quando le cose partono male è difficile recuperare quindi già raggiungere la salvezza sarebbe un grande risultato".

Infine un commento sulla riconferma di Vanoli: "Sicuramente per come si era messa ha fatto meglio di altre squadre che lottano per salvarsi poi bisogna vedere come si è integrato dentro con l’ambiente, con i giocatori, il tipo di rapporto, per cui da fuori è difficile giudicare questo. Il direttore che c’è adesso ha in mano la situazione perché si accorge se c’è la stima dei giocatori per l’allenatore, se c’è questo io lo riconfermerei".