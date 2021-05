70 milioni non bastano per Hakimi. Corriere dello Sport: "Marotta alza l'asticella"

"Marotta alza l'asticella", titola il Corriere dello Sport nell'ambito della trattativa che potrebbe portare Hakimi lontano da Milano. La strada verso Parigi è trattata, ma i conti ancora non tornano: l'Inter non ha fretta di chiudere la cessione di Hakimi anche perché i soldi servono entro il 30 giugno, quindi c'è ancora un mese di tempo. Non sono arrivate offerte ufficiali, neppure quella da 60 milioni di cui tanto si vocifera: ma comunque quella cifra non basta. L'asticella resta fissa a 80 milioni. Però il PSG sa delle difficoltà dell'Inter e può temporeggiare, a meno di un inserimento di Chelsea o Bayern Monaco.