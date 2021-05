"Al Diavolo la Juve!" Corriere dello sport: "Impossibile ripartire da Pirlo"

"Impossibile ripartire da Pirlo", scrive stamane il Corriere dello Sport. Fino a ieri, in Serie A, il Milan aveva sempre perso all'Allianz Stadium. Ieri, contro una Juventus allo sbando, i rossoneri hanno dominato vincendo 3 a 0 e sbagliando un rigore. Una serata nerissima per la Juventus, che ora scivola al quinto posto, in una classifica ancora non compromessa, ma con la sensazione che il futuro sia segnato. Impossibile ricominciare da Pirlo e servirà una nuova rivoluzione tecnica. Della formazione capace di vincere nove scudetti non è rimasto praticamente nulla, nè la difesa che subisce gol da 11 gare consecutive, nè il 5 volte Pallone d'Oro Ronaldo, forse il più deludente di tutti. Ma va rimarcato il lavoro di Pioli, che nel momento decisivo ha perso anche Ibrahimovic, ma si è preso i tre punti che lo hanno portato al secondo posto insieme all'Atalanta.