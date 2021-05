Albiol al CorSport: "Col Villarreal la gioia più grande. Napoli? Non torno, ho fatto scelta di vita"

Intervista al Corriere dello Sport per Raul Albiol: "Col Villarreal la gioia più grande. Napoli? Non torno, ho fatto scelta di vita". Il difensore ha parlato della vittoria dell'Europa League con gli spagnoli ("Era inattesa, è la gioia più grande") e anche dei suoi rimpianti con il Napoli: "La mancata vittoria dello Scudetto la delusione più grande. Vedere l'Inter vincere con gli stessi punti, 91 punti, fa male". E infine chiosa sul futuro: "Se non fosse stato il Villarreal non avrei lasciato Napoli. Voci sul ritorno? Mi fanno piacere ma una cosa del genere mi sembra difficile. Ora ho un anno di contratto con il Villarreal e poi boh...chissà".