All'Inter basta Lukaku. Corriere dello Sport: "Lampo Scudetto contro il Bologna"

vedi letture

Il "lampo Scudetto" di Romelu Lukaku regala all'Inter la nona sinfonia in questo campionato. Quella vista ieri a Bologna - scrive oggi il Corriere dello Sport - è una squadra cinica, concreta, compatta, che anche in una serata senza luci è riuscita ad ottenere un successo pesantissimo in chiave titolo. Merita comunque un plauso la squadra di Mihajlovic, bravo ad imbastire una gara di grande applicazione: se i rossoblù fossero riusciti a strappare un pareggio non avrebbero certamente rubato nulla, per come hanno saputo tenere testa ai ragazzi di Conte fino al fischio finale.