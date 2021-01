Allarme positività per Pirlo, Tuttosport: "Il Covid 'sfascia' la Juve"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio ai bianconeri con il titolo seguente: "Il Covid 'sfascia' la Juve". Dopo Alex Sandro anche Cuadrado è contagiato e i due terzini sono ko. Dalla Continassa filtra la solita posizione: ci si attiene al protocollo e si gioca. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Torino, Roberto Testi, è intervenuto così: "Anche se ne emergessero altri 7-8 isolati non cambierebbe nulla. Non si può intervenire a meno che non ci sia un focolaio e non ho visto 3-4 positivi per 4-5 giorni di fila".