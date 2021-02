Amadeus alla Gazzetta: "Ibra a Sanremo dopo l'Udinese. Non farà il pendolare, resterà in Riviera"

In un'intervista ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Amadeus ha fornito ulteriori informazioni riguardo alla partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo, rispondendo anche a qualche polemica venutasi a creare nelle ultime settimane: "I tempi sono cambiati. Zlatan è un grande professionista, e i fuoriclasse come lui sanno gestirsi da soli. Ibra sa come organizzarsi, si allenerà in Riviera per tutta la settimana, meticolosamente come sempre, i tifosi stiano tranquilli. Se è sempre il primo ad arrivare agli allenamenti e l'ultimo ad andarsene vuol dire che ha un'autodisciplina esemplare". Il noto conduttore ha poi escluso l'ipotesi che lo svedese faccia il pendolare da Milano a Sanremo: "No, andrà a Milano mercoledì per la partita contro l'Udinese poi tornerà a Sanremo e rimarrà con noi".