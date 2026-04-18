Atalanta a Roma. Corriere di Bergamo: "Le lacrime di Gasp citando papà Percassi"
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"Atalanta a Roma. Le lacrime di Gasp citando papà Percassi" scrive il Corriere di Bergamo in prima pagina quest'oggi. Questa sera nerazzurri in campo per ricucire sulla Roma e il sesto posto che vale l'Europa: in caso di successo, Palladino e i suoi salirebbero a-1 dai giallorossi e -2 dalla quinta piazza del Como, sconfitto dal Sassuolo.
Non bastasse questo, ieri vigilia con tanto di groppo in gola per l'ex mister, che ha abbandonato la conferenza stampa tirando un calcio alla porta. e commuovendosi citando papà Percassi. Domani, intanto, allenamento a porte aperte alla New Balance.
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