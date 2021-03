Atalanta fuori dalla Champions, l'apertura di Tuttosport: "Dea tradita"

"Dea tradita", titola questa mattina in apertura Tuttosport. Il riferimento è ovviamente alla sconfitta in Champions League dell'Atalanta, che paga a caro prezzo gli erroracci di Sportiello e Ilicic: Benzema, Sergio Ramos e Asensio non perdonano e regalano i quarti al Real Madrid. Non basta la prodezza di Muriel ai nerazzurri, che escono comunque a testa alta.

Ronaldo - "Juve casa Ronaldo", si legge invece in taglio alto. Il Portogallo - si apprende dal quotidiano - sarà ospite dei bianconeri per quattro giorni in vista dell'Azerbaigian, che sfiderà allo Stadium il prossimo ventiquattro marzo. CR7 si prepara dunque a fare da padrone di casa.

Torino-Sassuolo - Di spalla c'è spazio anche per i granata, impegnati questo pomeriggio nel recupero di campionato contro il Sassuolo: "Toro, conta solo vincere", titola a tal proposito il quotidiano. Per l'occasione Davide Nicola è pronto ad affidarsi alla vecchia guardia.

Inter - "Conte, primato alla Trap", si legge sempre di spalla. Il quotidiano traccia un parallelo tra l'Inter attuale e quella dei record guidata da Giovanni Trapattoni, che compie oggi ottantadue anni.