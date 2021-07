Atalanta, Corriere di Bergamo in taglio alto: "Il nuovo portiere ai raggi X. Chi è Juan Musso"

Da un paio di giorni l'Atalanta ha annunciato il suo nuovo portiere: Juan Musso, arrivato dall'Udinese per una ventina di milioni. Il Corriere di Bergamo oggi in edicola descrive l'estremo difensore argentino attraverso un focus e in prima pagina titola così: "Il nuovo portiere ai raggi X. Chi è Juan Musso".