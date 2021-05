Atalanta, panchina di lusso per Gasp. Corriere dello Sport: "Obiettivo secondo posto"

Come scrive il Corriere dello Sport, in questo momento l'Atalanta può farsi male soltanto da sola. Delle ultime 9 gare ne ha vinte 7 e i pari restanti sono arrivati dopo una valanga di occasioni fallite, come nel primo tempo di ieri che ha visto però una ripresa in cui la Dea ha dilagato. Questo perché si è dotata di una rosa abbondante e di qualità che permette a Gasperini di ruotare gli uomini. Il simbolo dei "panchinari" di lusso è Muriel, che con una doppietta ieri ha toccato quota 21 gol.