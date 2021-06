Azzurri, nuovo tridente. Corriere dello Sport: "Chiesa-Belotti in attacco, Bernardeschi spera"

Roberto Mancini prepara il turnover per l'ultima sfida del girone con il Galles. Vedremo sicuramente un'Italia diversa, scrive Tuttosport, con il turnover che potrebbe riguardare 6/7 giocatori. A ieri la situazione era questa: certi gli ingressi di Emerson per Spinazzola, di Verratti in mezzo, e di Chiesa e Belotti in attacco. Bisogna aggiungere che Insigne dovrebbe essere tenuto a riposo ma ancora non è certo. A questo punto Mancini potrebbe decidere di inserire Bernardeschi o lasciare in campo lo scatenato Berardi, inserendo Chiesa a sinistra.