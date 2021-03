Barrow al Corriere dello Sport: "Posso arrivare in doppia cifra. Non ho mai paura"

Intervistato in esclusiva dal Corriere dello Sport, Musa Barrow ha fissato gli obiettivi individuali per questa stagione: "Quest'anno non è finito - ha detto -. Posso ancora andare in doppia cifra. Ho fatto cinque gol, l'anno scorso nove. Ho dodici partite per arrivare a dieci". L'attaccante del Bologna si è poi soffermato sul rapporto con Sinisa Mihajlovic: "Crede nel mio talento. Lui dice: devi sentire il difensore. Se non senti il difensore, ti porta via la palla. Ci sto provando". Non può che essere così, per uno che si chiama Musa: "Significa uno che non ha paura", ha rivelato il gambiano.