Bastoni a La Stampa: "All'Inter è vietata la parola Scudetto. Sogno di diventare capitano"

Intervistato dai colleghi de La Stampa, il difensore nerazzurro Bastoni ha voluto sottolineare come all'Inter la parola Scudetto sia ancora "vietata", nonostante il margine di vantaggio in classifica piuttosto rassicurante sulle inseguitrici. L'ex Parma, dopo aver definito "una batosta che ci ha cambiato la stagione" l'eliminazione dall'Europa, ha individuato nella Juventus l'avversario più ostico: "Lo è sempre stato. Il ko in Champions sarà uno stimolo in più. Resta il riferimento: l'obiettivo è finirle davanti". Bastoni ha ammesso di auspicare una lunga permanenza all'Inter di Antonio Conte, parlando poi in questi termini del suo futuro: "Qui sto davvero bene. È la mia seconda casa e non ci saranno problemi a prolungare il contratto. Magari coronando poi un altro sogno: capitano della squadra del cuore".