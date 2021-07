Belgio-Italia, Il Mattino esalta Insigne: "Il principe di Monaco"

Insigne principe di Monaco, sottolinea Il Mattino raccontando l'azione che ha portato a quel bellissimo gol. Parte deciso palla al piede, supera di slancio Tielemans, lancia uno sguardo alla porta e infila Courtois con un destro a giro, il suo marchio di fabbrica. Una magia, un colpo spettacolare che gli vale il premio come star of the match. Lorenzo il Magnifico torna a colpire in una gara importante e lo fai nei quarti di finale lanciando con la sua magia l'Italia alla semifinale con la Spagna.