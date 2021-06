Belotti mette il Toro in attesa. La Stampa:"Prima c'è la vetrina degli Europei"

vedi letture

La Stampa in edicola questa mattina pone l'attenzione sul futuro di Andrea Belotti. Il Gallo non ha mai giocato le coppe europee e soltanto l'Italia gli ha permesso di andare oltreconfine: l'Europeo sarà infatti il primo evento internazionale della sua carriera. L'attaccante sa che il suo valore è legato alla competizione perché uscirne da protagonista gli riconoscerebbe un profilo che, oggi, non ha. Il Torino ha avviato i contatti per rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo giugno, ma non ha ottenuto nulla perché Belotti non ha fretta e vuole aspettare l'Europeo.