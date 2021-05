Benevento, arrivederci serie A. Il Mattino: "A Torino Vigorito manda la Primavera?"

vedi letture

"A Torino Vigorito manda la Primavera?", scrive stamane Il Mattino. Per la seconda volta il Benevento torna in Serie B subito dopo aver conquistato la A. Il pari a reti bianche di ieri salva il Torino, e a Benevento il dramma è servito. Le ultime speranze dei giallorossi si infrangono sui pali colpiti dalla Lazio. E ora non resta che piangere sul latte versato, rimuginare sulle innumerevoli occasioni buttate via. La prima volta in A sarebbe dovuta servire da lezione, ma così non è stato. L'ultima sfida a Torino servirà solo a riempire i tabellini e chissà che Vigorito non decida di mandare la Primavera. Ma la squadra si è suicidata con le proprie mani: cinque mesi senza vincere in casa, un solo successo nelle ultime 21 gare. E così la separazione da Inzaghi è imminente, mentre dovrebbe restare Pasquale Foggia: ma prima ci sarà un confronto con il presidente.