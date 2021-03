Benevento-Fiorentina, la moviola del Corriere dello Sport: "Caceres, niente rigore"

Sulle pagine del Corriere dello Sport troviamo la moviola di Benevento-Fiorentina, gara vinta 4-1 dai viola. Il momento più delicato per l'arbitro Giacomelli arriva al minuto numero 18, quando il Benevento, sotto di due gol, protesta per un tocco di mano in area di Caceres. Palla sulla coscia, sul braccio o prima sulla coscia e poi sul braccio del difensore? L’arbitro fa proseguire, poi il silent check di Maresca con Fiorito al Var: niente rigore, nelle immagini (non chiarissime) il pallone colpirebbe prima la gamba di Caceres. Resta un dubbio. Regolare, invece il gol di testa di Ionita.