Bentornata Italia. La Stampa: "Non ci sono stelle, ma la qualità è la forza degli azzurri"

La Stampa in edicola questa mattina analizza le possibilità dell'Italia all'Europeo. Il Covid lo ha rinviato di un anno, ma adesso manca veramente poco per la gara inaugurale a Roma. Platini aveva pensato ad una competizione itinerante per omaggiare i sessanta anni dei Campionati Europei e la loro casa, l'Europa. L'Italia non è obbligata a vincerlo, ha elaborato il lutto di non aver partecipato al Mondiale 2018 grazie a Mancini e adesso i numeri testimoniano il valore della Nazionale. Gli avversari adesso rispettano la nostra squadra ed anche il ct dice di valere i primi 4 posti. La forza è il centrocampo, i punti deboli sono l'età dei due dietro e la mancanza di un vero e proprio bomber di razza, ma c'è da scommettere che faremo la nostra figura.