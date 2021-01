Bernard alla Roma: ok di Ancelotti. Corriere dello Sport: "Più vantaggioso di El Shaarawy"

Il Corriere dello Sport in edicola oggi parla del calciomercato della Roma. Fonseca ha chiesto rinforzi in attacco, la scelta dovrebbe ricadere su Bernard o El Shaarawy. Sul primo arrivano conferme dall’Everton: la Roma ha proposto uno scambio con Olsen, attualmente in prestito ai toffees. I giallorossi valutano lo svedese 6,5 milioni e potrebbero quindi abbattere il costo del fantasista brasiliano, stimato tra i 10 e i 13 milioni. Gli inglesi ritengono il portiere, vice di Pickford, un’alternativa affidabile. Bernard - solo 271' in Premier - percepisce 4 milioni e ha un contratto fino al 2022; uno dei suoi agenti, Bertolucci, è atteso in Italia e ha già comunicato la disponibilità del suo assistito a ridursi lo stipendio a 2,5 purché l’accordo sia almeno di tre anni (2024). Sull'operazione, al netto della quadra economica da trovare, ci sarebbe il benestare di Ancelotti. El Shaarawy resta in lizza, è il preferito di Fonseca perché il Faraone ha una voglia matta di tornare e conosce già il campionato italiano. Le condizioni per riportarlo a casa, però, appaiono più svantaggiose: lo Shanghai continua a chiedere 2 milioni per un prestito di 5 mesi.