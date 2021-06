Bologna avanti con Miha. CorSport: "Ora Arnautovic e un difensore, altrimenti sarà rottura"

"Ora Arnautovic e un difensore, altrimenti sarà rottura", titola stamane il Corriere dello Sport. Avanti con Sinisa Mihajlovic, poi se sarà avanti tutta lo scopriremo tra qualche settimana, perché se non dovessero arrivare i nomi promessi sul mercato le fiamme si riaccenderebbero di nuovo. Subito Sinisa ha messo in chiaro come la società non gli abbia dato quel difensore e quella punte richiesta a gran voce, così ora come regalo per la permanenza potrebbe arrivare Aranutovic e poi un difensore da affiancare a Soumaoro. E la promessa di cedere eventualmente uno solo dei giovani titolari, ma solo di fronte ad offerte irrinunciabili.